Köstebek pasta nasıl yapılır? Tam ölçülü köstebek pasta tarifi:

Ev yapımı pastaya kim hayır diyebilir ki! İşte dillere destan köstebek pasta tarifi:

Tam ölçülü köstebek pasta tarifi:

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 adet vanilya

1 adet kabartma tozu

Kreması için:

1 paket krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

Süslemek için:

4 adet muz

Köstebek pasta nasıl yapılır?

Öncelikle yumurtaların sarılarını ve aklarını iki ayrı kaseye alın.

Şekerin yarısını aklara yarısını sarılara ekleyip ayrı ayrı çırpın.

Yumurta sarısının olduğu kaseye şeker eridikten sonra sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmayı sürdürün.

Un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu eleyerek ilave edin.

Karışımı iyice çırpın.

Şeker ve yumurta aklarını kar haline getirin.

Köpürttüğünüz yumurta aklarını ekleyip spatula ile karıştırın.

Kelepçeli kabıma arzu ederseniz tabanına yağla kağıt serip hamuru boşaltın..

Keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Bir karıştırma kabının içerisine krem şanti, toz krema ve sütü alın ve mikserle çırpın.

Kıvam alan kremanın içerisine damla çikolatayı ilave edin.

Fırında çıkan kekin soğumasını bekleyin. Bu arada kremayı da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Kek soğuduğunda kaşık yardımıyla içini oyun. Tabanı ise delmemeye özel gösterin.

Muzu uzun şeritler halinde kesin ve kekin içerisine alın.

Sosu ise kubbe oluşturacak şekilde muzların üzerine yayın.

Ayırdığınız kek parçalarını rondodan geçirin, kekin üzerine dökün.

Krema ve kek parçaları fazla gelirse cuplara bu malzemeleri meyvelerle birlikte dizebilir ayrı bir tatlı da hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.