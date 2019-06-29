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Köşk Sosyete Pazarı tatilde de alışverişin gözdesi

Kayseri’de bulunan Köşk Sosyete Pazarı; vatandaşa sunduğu ucuz ve kaliteli ürünlerle yaz tatilinde de alışverişin gözdesi olmaya devam ediyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
Köşk Sosyete Pazarı tatilde de alışverişin gözdesi

Kayseri’de bulunan Köşk Sosyete Pazarı; vatandaşa sunduğu ucuz ve kaliteli ürünlerle yaz tatilinde de alışverişin gözdesi olmaya devam ediyor.


Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde bulunan Köşk Sosyete Pazarı, vatandaşların uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Kaliteli ürünlere piyasa şartlarına göre daha ucuza ulaşan vatandaşlar, yaz tatilinde de alışverişini bu mekanda yapıyor. Afyon Karahisar sucuğu ve Sivas Zara çömlek peyniri satan esnaf Kadir Çevik halkın ilgisinden memnun olduklarını belirterek; “Genel olarak ilgi yoğun. Ama piyasa şartları itibariyle mutlaka sıkıntılar oluyor. Şuanda ağırlıklı gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Satışlarımız gayet güzel, memnunuz" dedi. Bir diğer esnaf Ahmet Karapınar da yaz gelmesiyle daha da hareketlendiğini ifade ederek; “Yaz gelmesiyle birlikte daha da hareketlendi. İnsanlar yoğun rağbet gösteriyor. Pazarcı esnafı olarak fiyatları mümkün olduğu kadar uygun tutmaya çalışıyoruz. Şimdilik her şey yolunda" şeklinde konuştu.


"İnsanlarımız evlerinden çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor"


Köşk Sosyete Pazarı Köy Pazarı Gıda Mühendisi Fatma Zennecioğlu servis imkanıyla vatandaşların evlerinden Köşk Sosyete Pazarı’na rahatlıkla ulaşabildiğinin altını çizerek; “Burada ürünlerin denetiminden sorumluyum. Köy pazarımızda her yöreden çeşitli ürünlerimiz mevcuttur. Ürünlerimizin kalitesini en iyi seviyede tutmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz ürünle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığında kesinlikle mağduriyetlerini telafi ediyoruz, gerek ürün değişimi gerekse para iadesi olarak. Bu hizmetimizden müşterilerimizin haberi yok ama ürünle ilgili bir sıkıntı yaşadıklarında gelip bizi bulup ürünü iade edebiliriz. Köşk Sosyete Pazarı’nın servis imkanı olduğu için insanlar evlerinden çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Burada da Türkiye’nin çeşitli illerinden ürünlerimiz gelerek müşterilerimiz yerinden taze ürünlerimizi tüketebilirler" şeklinde konuştu. Zennecioğlu ayrıca vatandaşlın pazara olan ilgisinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
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