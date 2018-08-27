Koruyucu ailelere emeklilik desteği

Kimsesiz çocuklara kucak açan koruyucu ailelere emeklilik kolaylığı tanınıyor. Bu ailelerden sosyal güvencesi bulunmayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Koruyucu ana babalar tarafından isteğe bağlı sigortalı olarak ödenen primler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 2018 için isteğe bağlı sigorta primi 649,28 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla koruyucu ailelere aylık 650 TL bir destek sağlanıyor.

KAPSAM GENİŞ

İsteğe bağlı sigortalı olmak, 1 Ekim 2008 sonrasında Bağ-Kur’lu olmak anlamına geliyor. Bu nedenle 2008 öncesindeki kadar isteğe bağlı sigortalı yok. Çünkü isteğe bağlı sigortalılar, Bağ-Kur statüsünde daha zor şartlarla emekli oluyor. Bu yüzden isteğe bağlı sigortalılık 2008 öncesi kadar tercih edilmiyor. Daha evvel SSK veya emekli sandığına tabi çalışması bulunanlar da isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bunlara SSK veya emekli sandığına tabi olarak emekliliğe ayrılma olanağı sunuluyor.

ESKİ STATÜDE OLABİLİRLER

Koruyucu aileler emeklilikleri için bu hesaplamayı yaparak isteğe bağlı sigortalılığı tercih ettikleri takdirde eski statülerine tabi olarak da emeklilik imkânından yararlanabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Ülkemizde 4 bin 654 koruyucu aile tarafından 5 bin 642 çocuğa bakılıyor. 25-65 yaş aralığında bulunan, çocuğa kanunen bakmakla yükümlü olan öz ana baba ya da vasi dışındaki Türkiye uyruklu herkes koruyucu ailelik için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor.