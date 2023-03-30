Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar 07.04.2023 ile 16.04.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım” (https://www.turkiye.gov.tr/thve-kariyer- kapisi-kamu-ise-alim) veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresleri üzerinden giriş yaparak başvuru yapabilecektir.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından en yüksek puan alan aday ilgili pozisyona yerleştirilecektir. Puanların eşit olması hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeye göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak daha fazla iş tecrübesine sahip olan adaya öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile sonuç belirlenecektir.

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