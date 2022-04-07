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Gündem Koruma Polis Eğitim Merkezi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de
Gündem

Koruma Polis Eğitim Merkezi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 05:36:00 -
Koruma Polis Eğitim Merkezi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Müdürlüğe bağlı 5 şube müdürlüğü kurulacak

Bu müdürlüğe bağlı olarak da 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.

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