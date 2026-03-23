Korsan yeminciye yargı tokadı! Cunta özlemcisi teğmenin dönüş hayali suya düştü

30 Ağustos 2024’te Türk demokrasisine ve seçilmiş iradeye karşı gövde gösterisi yapmaya kalkan "korsan yemin" cuntasının yargı süreci netleşti. Mezuniyet töreninin ardından disiplin kurallarını hiçe sayarak millete kılıç sallayan ve TSK’yı kirli siyasi tartışmaların odağına iten teğmenlerin ihraç kararı yargıdan tasdiklendi. Olayın başrolünde yer alan Ebru Eroğlu’nun, şanlı ordumuza verdiği zararı görmezden gelerek açtığı "geri dönüş" davası, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin kararıyla hüsranla sonuçlandı.

MİLLİ İRADEYE KILIÇ ÇEKMENİN BEDELİ: İHRAÇ!

Darbeci gelenekleri ihya etme gayretindeki yeni yetme teğmenler, mezuniyet alanında sergiledikleri disiplinsiz tavırlarla kahraman Türk ordusunun hiyerarşik yapısını hedef almıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda yapılan resmi töreni gölgeleyerek korsan bildiriler okuyan bu şahıslar, ordudan ihraç edilerek hak ettikleri cevabı almışlardı. Mahkeme, verdiği ret kararıyla; askerlik mesleğinin temelinin mutlak itaat ve disiplin olduğunu, siyasi sloganlarla orduyu yıpratmaya kalkanların bu kutsal çatıda yeri olmayacağını bir kez daha tescilledi.

ZİHNİYET ORTAĞI CHP BELEDİYELERİ KUCAK AÇMIŞTI

Vesayet heveslisi bu disiplinsizlerin ordudan kapı dışarı edilmesinin ardından, beklenen hamle "eski Türkiye" özlemi çekenlerden gelmişti.

Kendi belediyelerini hizmetsizlik ve yolsuzluk batağına saplayan CHP zihniyeti, ordudan atılan bu şahıslara hemen kucak açtı.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihraç edilen 4 erkek teğmeni işe alarak milli iradeye karşı duranlara "can suyu" olmaya çalıştı.

Dönem birincisi sıfatını siyasi bir kalkan olarak kullanan Ebru Eroğlu’nun ise bir holding bünyesinde beyaz yakalı olarak istihdam edilmesi, bu ekibin arkasındaki sermaye ve siyaset desteğini de gözler önüne serdi. Ancak yargı, sokağın ve sermayenin değil, hukukun ve milletin sesini dinleyerek bu cuntacı hevesin orduya sızmasına geçit vermedi.