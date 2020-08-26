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Aktüel Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı
Aktüel

Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:39:31 -
Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Yeşilköy Marina İSPARK alanında korsan otoparkçılık yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, gece 24.00 sıralarında Yeşilköy Marina İSPARK alanında bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığı ve zorla para talep ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, korsan otoparkçılık yapan M.Y'yi suçüstü yakaladı.

Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Yeşilköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Zanlının aynı suçtan emniyette 3 suç kaydının olduğu bildirildi.

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