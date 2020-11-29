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Aktüel Koronaya yakalanan Mehmet Özhaseki'den yeni haber
Aktüel

Koronaya yakalanan Mehmet Özhaseki'den yeni haber

Kayseri Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:50:00 -
Koronaya yakalanan Mehmet Özhaseki'den yeni haber

Tedavileri tamamlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, teşekkür ettikleri hastane personeliyle vedalaştı. Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kayseri Şehir Hastanesindeki Kovid-19 tedavisinin bugün itibarıyla başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Bir kez daha teşekkür ediyorum"

Hastaneden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlık çalışanlarıyla vedalaştığını aktaran Özhaseki, "Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden hemşiresine, hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki 19 Kasım'da Kovid-19'a yakalanmış, 26 Kasım'dan itibaren tedavilerine Kayseri Şehir Hastanesinde devam edilmişti.

 

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