Koronavirüsü yaydığı iddia edilmişti! Elon Musk’tan Bill Gates’e çok ağır sözler

Amerikalı dolar milyarderleri söz kavgasına girişti. Elon Musk, koronavirüsü yaydığı iddia edilen Bill Gates’e ‘taş kafalı’ dedi.

Salgının insanları mantıksız hale getirdiğini belirten Elon Musk, “Bill Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu. Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz” dedi.

ABD’li ünlü girişimci Elon Musk katıldığı bir programda çarpıcı ifadelere yer verdi. Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde aşı olmayacağını açıkladı. Salgın insanları mantıksız hale getirdiğini söyleyen girişimci, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu ve “fırtına geçene kadar” yalnızca risk altında olanların karantinaya alınması gerektiğini söyledi. ABD’li milyarder Elon Musk yaptığı açıklamada, “Demek istediğim bu, mantığın arka planda kaldığı sıcak bir düğme meselesi. Genel olarak ölüm oranı çok düşük ve bulaşıcı olan bir şeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Bill Gates’e hakaret

Bill Gates’e açıklamalarından dolayı taş kafalı diyen Musk, “Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor. Bill Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuşuyor. Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.