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Teknoloji Koronavirüsü yakan maske geliştirildi
Teknoloji

Koronavirüsü yakan maske geliştirildi

Bilim insanları, koronavirüsü ısıtarak öldüren maske geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 01:04:00 -
Koronavirüsü yakan maske geliştirildi

ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsü ısıtarak etkisiz hale getiren elektrikli maske geliştirdi. Geliştirilen maskenin, koronavirüs parçacıklarını 90 dereceye kadar ısıtarak yok ettiği belirtildi.

Araştırmacılar, söz konusu maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiğini ve koronavirüs riski yüksek olan yerlerde güvenle kullanılabileceğini söyledi.

Ayrıca maskenin ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandığı için, maskeyi takanların herhangi olumsuz bir ısı sorunuyla karşılaşmayacağı aktarıldı.

Yeni maskenin ilerleyen günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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