Koronavirüsü yakan maske geliştirildi
Bilim insanları, koronavirüsü ısıtarak öldüren maske geliştirdiklerini duyurdu.
ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsü ısıtarak etkisiz hale getiren elektrikli maske geliştirdi. Geliştirilen maskenin, koronavirüs parçacıklarını 90 dereceye kadar ısıtarak yok ettiği belirtildi.
Araştırmacılar, söz konusu maskenin bulaş riskini sıfıra indirdiğini ve koronavirüs riski yüksek olan yerlerde güvenle kullanılabileceğini söyledi.
Ayrıca maskenin ısıyı yalıtan neopren maddesiyle kaplandığı için, maskeyi takanların herhangi olumsuz bir ısı sorunuyla karşılaşmayacağı aktarıldı.
Yeni maskenin ilerleyen günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.