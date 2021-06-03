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Sağlık Koronavirüsten yüz binlerce kişi öldü! Hindistan test aşamasındaki aşıyı halka vuracak
Sağlık

Koronavirüsten yüz binlerce kişi öldü! Hindistan test aşamasındaki aşıyı halka vuracak

Hindistan, ikinci Kovid-19 dalgasıyla sarsılırken deneme sürecinde olan onaylanmamış aşıların halka vurulacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 19:03:00 -
Koronavirüsten yüz binlerce kişi öldü! Hindistan test aşamasındaki aşıyı halka vuracak

Hindistan'da yaklaşık 338 bin insanın ölümden sonra milyonlarca kişiye plansız bir şekilde aşı vurulması ve ikinci dozların kalmaması üzerine gelen eleştirilerden bir gün sonra, DSÖ tarafından onaylanmamış bir Kovid-19 aşısı için ilk sipariş verildi.

950 milyon yetişkin nüfusa sahip Hindistan sadece %4,7'sine iki doz aşı yapmayı başardı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi, yalnızca Nisan ve Mayıs aylarında 170 bin kişiyi öldüren yaygın bir ikinci Kovid-19 dalgasıyla sarsılıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Faz 3 deneme aşamasında olan Biological-E firmasından 300 milyon doz Kovid-19 aşı alınacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Biological-E ile yapılan anlaşma, Hindistan hükümetinin yerli aşı üreticilerini onlara araştırma ve geliştirme ve ayrıca mali destek sağlayarak teşvik etme çabasının bir parçası" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Yeni Delhi'nin aşı üretimi için hammadde tedariki sağlamak için Washington ile diyalog halinde olduğunu söyledi.

Kaynak: star.com.tr

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