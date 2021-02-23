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Gündem Koronavirüste normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak!
Gündem

Koronavirüste normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak!

Pandemi sürecinde normalleşme için şehirlerdeki aşılama ve vaka sayıları dikkate alınacak. İlk etapta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması gündemde olacak

Yeniakit Publisher
2021-02-23 07:28:00 -
Koronavirüste normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak!

Türkiye, korona sınırlamalarının kaldırılacağı 1 Mart’tan itibaren ‘yerinde karar’ dönemine ilk adımı atacak. Normalleşme rehberi dâhilinde her şehir kendine has verileri dikkate alarak normalleşmeye başlayacak. Salgının boyutuna yönelik düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak dört kategori oluşturuldu. Bilim Kurulu, ay sonuna kadar bu kategorilerin alt başlıklarını da hazırlayacak.

Toplantılarda, yüz bin nüfusta 10 ve altı vaka varsa az bulaştırıcılık, 10-50 arası ise orta düzeyde bulaştırıcılık, 50-100 arası riskli, 100 ve üstü ise yüksek düzeyde bulaştırıcılık olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi. Bütün şehirlerin yüz bin nüfusta 10 vakaya düşmesinin beklenmeyeceği belirtildi.

İlk etapta yüz yüze eğitim

Şehirlerin karar almalarında sadece vaka sayılarının değil, o şehirdeki aşılama oranı, test-vaka oranı, hastane kapasitesi, 65 yaş üstü nüfus yoğunluğu, ölüm oranları ve ağır hasta sayılarının da dikkate alınacağı ifade edildi. Normalleşmeye başlayan şehirlerin verileri (Aşılama, hasta sayısı, yoğun bakım kapasitesi, vaka sayıları gibi) 7 günlük ve 14 günlük periyotlarla takip edilecek. İlk etapta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması gündeme gelecek.

Ankara-İstanbul-İzmir'e özel karar

Mart ortasından itibaren ise ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması hedefleniyor. Bilim Kurulundaki genel kanaat, özellikle yüz bin nüfusta 50 ve üstü günlük vaka çıkan şehirlerde, sınırlamalara devam edilmesi yönünde. Ancak bu oran İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde biraz daha esnetilecek. Mart ayında yüksek bir aşılama seviyesine ulaşılacağı için normalleşmenin hızlanması bekleniyor.

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