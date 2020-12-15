Koronavirüste korkulan oldu! DSÖ'den acil açıklama geldi

Hancock parlamentoya yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin güneydoğusundaki daha hızlı yayılmayla ilişkilendirilebilecek yeni bir korona virüs varyantı belirledik" ifadelerini kullandı.İngiltere Sağlık Bakanı "İlk analiz, bu varyantın mevcut varyantlardan daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor" dedi ve ekledi:

"Bu noktada şu anda varyantın ciddi bir hastalığa neden olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu öne sürecek hiçbir şey olmadığını vurgulamalıyım. En son klinik tavsiye de bu mutasyonun aşıya yanıt vermede başarısız olma ihtimalinin çok düşük olduğudur."

DSÖ'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Michael J. Ryan da bir açıklama yaparak bu tip değişimlerin olağan olduğunu belirtti.

DSÖ'nün uzman teknikerlerinden Maria Van Kerckove de bir açıklama yaparak şu anda bu yeni varyantın farklı davrandığına dair bir kanıt olmadığını ancak izlemeye devam edeceklerini söyledi.