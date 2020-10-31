Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Geçtiğimiz günlerde babası Murtaza Dönmez'i kaybeden sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Gürpınar'ın sağlık durumuyla ilgili kendisine ait sosyal medya hesabından "Yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum" açıklaması yapıldı
Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi.
Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.