  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Medya

Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:57:00 -
Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babası Murtaza Dönmez'i kaybeden sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Gürpınar'ın sağlık durumuyla ilgili kendisine ait sosyal medya hesabından "Yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum" açıklaması yapıldı

Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi.

Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar

Küresel haydut ABD'nin orta doğudaki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgüt..
CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok
Siyaset

CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan’a gösterilen sevgi, CHP’de hazımsızlığa neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Söz..
NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor
Gündem

NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor

Bir dönem şuan FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile çalışan ülkücü gençler, "Kavuncu, gençleri,..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay