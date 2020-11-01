Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar son sağlık durumunu oğlu paylaştı
Koronavirüse yakalandığı açıklanan sunucu İkbal Gürpınar'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi oğlu paylaştı.
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Babası ve eniştesini geçtiğimiz günlerde kaybeden Gürpınar'ın annesi de yoğun bakımdaydı.
Sunucunun son durumunu oğlu Alper Gürpınar sevenleriyle paylaştı.
Dün sunucu İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz" mesajı paylaşıldı.
"Annemin durumu iyiye gidiyor"
Alper Gürpınar, bugün annesinin sağlık durumu hakkında yeni bilgi verdi. İlkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar’ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz' mesajı paylaşıldı.