Koronavirüse yakalanan Emre Kongar hastaneye kaldırıldı

Tele1'de '18 Dakika' programında yayın yapan Emre Kongar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kongar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Emre Kongar dün gece saatlerinde yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını öğrendi. Baş ağrısı ve hafif ateş şikayetiyle hastaneye giden Kongar’ın, tedavisi tedbir ve kontrol amaçlı hastanede devam ediyor.

Gerekli tetkik ve kontrolleri yapılan Kongar’ın durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede olduğu belirtildi.

Kongar, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile gündemi değerlendirdiği 18 Dakika programına ise hastaneden bağlanacak.

Emre Kongar kimdir?

Emre Kongar 13 Ekim 1941 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Babası, Şişli Terakki ve Pertevniyal Liseleri felsefe öğretmenlerinden İhsan Kongar, annesi ise yine Şişli Terakki Lisesinde bir süre felsefe öğretmenliği yapan, Zapyon Kız Lisesi felsefe öğretmeni Mesude Kongar'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde gören Kongar, daha sonra 1958-1959 öğretim yılında fen şubesinden mezun oldu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu, M.S.W derecesiyle bitirdi.

1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı.1981 yılı Temmuz ayında "Atatürk ve Devrim Kuramlar" adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi.

15 Şubat 1983 tarihinde, askerî rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 1983-1987 yılları arasında Hürriyet gazetesinde danışmanlık, 1987-1991 yılları arasında ise KAMAR Kamuoyu Araştırma Şirketi'nde yöneticilik yaptı. 17 Nisan 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri döndü. 2001 yılında Cumhuriyet gazetesi yayın danışmanlığına atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde sosyoloji ile Türkiye'nin Toplumsal Yapısı dersi vermiştir ve Mehmet Barlas'la birlikte NTV'de Yorum Farkı programını sunmuştur.

2017 yılı itibarıyla Tele1'de yayınlanan 18 Dakika adlı programda Merdan Yanardağ ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumlamakta; ayrıca Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.