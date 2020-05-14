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Spor

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:32:00 - 2020-05-14 18:36:47
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs'ta BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır" dendi.

İlerleyen saatlerde gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Çebi, "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu... İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. YK olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" dedi.

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