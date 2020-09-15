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Dünya Koronavirüse karşı müjde geldi
Dünya

Koronavirüse karşı müjde geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüse karşı çalışma yapan bilim adamları "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:05:00 -
Koronavirüse karşı müjde geldi

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ölümlere neden olmayı sürdürürken aşı ve ilaç çalışmaları ise devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nen yayımlanan Cell dergisinde yer alan makalede bilimadamları, ölümcül koronavirüs pandemisine karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini ifade etti.

Bulunan antikorlardan 10 kat daha küçük olan antikorun "Ab8" isimli ilacı oluşturmak için kullanıldığını açıklandı.

İlacın, yeni tip koronavirüs çeşidi SARS-CoV-2'ye karşı potansiyel bir koruyucu olacağı da öne sürüldü.

Söz konusu makalede; ilaçın fare ve hamsterlerde "son derece etkili" olduğu belirtildi.

Diğer yandan, koronavirüs ilacının insan hücrelerine bağlanmadığı ve bunun da insanlarda negatif yan etkilere neden olmayacağı anlamına geldiği kaydedildi.

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