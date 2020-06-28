Koronavirüse karşı klimaya yapılması gerekenler

Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı gündeme geldi.



İş yerinde, evde ve arabada klima kullanılıyor. Ancak klima kullanmanın enfeksiyon açısından bazı kuralları var. Koronavirüs sürecinde klimanın, virüs bulunan bir kişideki bakteriyi ortamdaki diğer şahıslara da taşıyıp taşımadığı tartışma konusu. Peki klimalar bu hususta nasıl bir etki oluşturuyor?



Dr. Songül Özer, Kovid-19'un klima ile bulaşmadığını düşündüklerini ama klima ile bulaşabilen başta lejyonella olmak üzere birçok başka bakterinin bulunduğunu söylüyor.



Dr. Özer, klimanın yıllık bakımın önemine işaret ederek şunları ifade ediyor: "Özellikle uzun süre kullanılmamış klimaların ilk kullanımlarından önce mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani içerisinde yuvalanmış olan, yuvalanma ihtimali olan bakterilerin uzaklaştırılması gerekiyor.

Evimizde veya iş yerimizdeki klimaların yıllık bakımlarını ihmal etmememiz gerekiyor. Burada split klimalardan bahsediyorum. Özellikle iş yerlerinde merkezi klimalarda; mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor.”



Deneyimli Klima Uzmanı, Kombi & Klima House Genel Müdürü Emre Zırıh, bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüs türü salgınların hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme ilgili önlemlerin hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Klima Uzmanı Emre Zırıh; hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemelerve ayrıca bunların bakım ve periyodik kontrol tekniğine uygun olarak yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır" şeklindeki ifadesini hatırlatan onlineklimaservis.com yetkilisi Emre Zırıh, klima bakımının nasıl yapıldığını şöyle anlatıyor:



• İç ünite serpantinlerinin kimyasallar ile dezenfekte edilmesi ve yıkanması.

• İç ünite kablo bağlantıları, fan balans kontrolü, akım, güç ölçümleri.

• Dış ünite serpantinlerinin kimyasallar ile dezenfekte edilmesi ve yıkanması.

• Kompresör ve fan motoru akım ve güç ölçümleri.

• Elektronik kart testi.

• Gaz basıncı kontrol edilmeli eksikse gaz şarjı yapılması.

• Bakır boru tesisatında ezilme veya kaçak var mı kontrolleri.

• Kapasitör ölçümü...