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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca 'acele etmeliyiz' uyarısı yaptı
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca 'acele etmeliyiz' uyarısı yaptı

Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 21:04:00 - 2021-10-03 21:13:29
Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca 'acele etmeliyiz' uyarısı yaptı

3 Ekim 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

194 vatandaşımız daha hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte 348 bin 462 test yapılırken, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi. 194 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 22 bin 4 kişi de iyileşti.

'Daha hızlı olmalıyız'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi. 

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Yorumlar

Emir

3 ekim verilerini değil 2020 ölüm istatistiklerini bekliyoruz!!! Haziran geçeli 4 ay oldu
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Ccc

Aşı yokken neden vakalar ve ölümler azdı çok merak ediyorum.
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