Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde harita kıpkırmızı oldu
Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren harita bir aylık sürede neredeyse tamamen kırmızıya büründü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Batman’da tedirgin eden boyutlara ulaştı.
Vaka sayısındaki hızlı artışın önüne bir türlü geçilemeyen Batman'da her gün yapılan 500 testin yarısının pozitif çıktığı iddia ediliyor
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakaların bulunduğu bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki haritadan 6 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde alınan iki ayrın görüntü tehliyeyi gözler önüne serdi.
Söz konusu 1 aylık dönemde kendin neredeyse tamamının 'kırmızı' renge büründüğü görüldü.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde son 24 saatte tam 16 adres koronavirüs karantinası altına alındı.