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Gündem

Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde harita kıpkırmızı oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren harita bir aylık sürede neredeyse tamamen kırmızıya büründü.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:14:00 -
Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde harita kıpkırmızı oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Batman’da tedirgin eden boyutlara ulaştı.

Vaka sayısındaki hızlı artışın önüne bir türlü geçilemeyen Batman'da her gün yapılan 500 testin yarısının pozitif çıktığı iddia ediliyor

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakaların bulunduğu bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki haritadan 6 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde alınan iki ayrın görüntü tehliyeyi gözler önüne serdi.

Söz konusu 1 aylık dönemde kendin neredeyse tamamının 'kırmızı' renge büründüğü görüldü.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde son 24 saatte tam 16 adres koronavirüs karantinası altına alındı.

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Yorumlar

serdar-1.

Muhalefet,pandemi çoğaldı acil önlemler alınmalı dediğinde,onlara yapmadığınız hakaret kalmamıştı.
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mert

O Zaman saglik bakani bizimle dalga geciyor demin internete baktim batmanin nufusu 600bindir nasil oluyor o zaman günlük vaka 1000 civari oluyor.
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