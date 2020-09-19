Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Binali Yıldırım’dan flaş açıklama

Eşi Semiha Yıldırım ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu Binali Yıldırım, son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Binali Yıldırım, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Türkiye Cumhuriye Eski Başbakanı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Karantina sürecinde kendisini arayan soran herkese teşekkürlerini ileten Yıldırım, PCR testinin negatif çıktığını şu sözlerle duyurdu.

PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın.

Ne olmuştu?

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Semiha Yıldırım ile başvurduğu Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamış, durumunun iyi olduğunu bildirmişti.