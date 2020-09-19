  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Binali Yıldırım’dan flaş açıklama
Gündem

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Binali Yıldırım’dan flaş açıklama

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan eski başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yaptırdığı PCR testi ile ilgili flaş açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:36:00 -
Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Binali Yıldırım’dan flaş açıklama

Eşi Semiha Yıldırım ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu Binali Yıldırım, son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Binali Yıldırım, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Türkiye Cumhuriye Eski Başbakanı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla son yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Karantina sürecinde kendisini arayan soran herkese teşekkürlerini ileten Yıldırım, PCR testinin negatif çıktığını şu sözlerle duyurdu.

PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın.

Ne olmuştu?

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Semiha Yıldırım ile başvurduğu Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamış, durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
S..tir git 'Dimokratia'
Dünya

S..tir git 'Dimokratia'

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu. Yunan gazetesin..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı