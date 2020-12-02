Koronavirüs otomobil piyasasını da etkiledi

Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki otomobil piyasasının son 45 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Kasım ayında trafiğe kaydedilen yeni araç sayısının bir önceki aya kıyasla yüzde 27,03 azaldığı ve bunun art arda 4. düşüş olduğu belirtildi.

Ayrıca 11 ay içinde piyasada ortalama yüzde 26,9'luk bir düşüş yaşandığı ve bu düşüşün en son 1975'te olduğu aktarıldı.

Komite Sözcüsü François Roudier, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında otomobil piyasasında yüzde 25 ila 30 arasında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini belirtti.