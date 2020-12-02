  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Koronavirüs otomobil piyasasını da etkiledi
Otomotiv

Koronavirüs otomobil piyasasını da etkiledi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle otomobil piyasası son 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 01:28:00 -
Koronavirüs otomobil piyasasını da etkiledi

Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki otomobil piyasasının son 45 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Kasım ayında trafiğe kaydedilen yeni araç sayısının bir önceki aya kıyasla yüzde 27,03 azaldığı ve bunun art arda 4. düşüş olduğu belirtildi.

Ayrıca 11 ay içinde piyasada ortalama yüzde 26,9'luk bir düşüş yaşandığı ve bu düşüşün en son 1975'te olduğu aktarıldı.

Komite Sözcüsü François Roudier, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında otomobil piyasasında yüzde 25 ila 30 arasında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini belirtti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
Karamollaoğlu deliye döndü: İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi
Siyaset

Karamollaoğlu deliye döndü: İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi

Tele 1 Televizyonu'nda canlı yayına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Sizin iktidarınızda mayolu genç kızlarımızın ..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay