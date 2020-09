Koronavirüs mücadelesini kazanan Çankırı Emniyet Müdürü Aksoy, yaşadıklarını anlattı

Sadettin Aksoy: - "Emniyet kemerinizi takmışsınız, hız limitlerine, tüm trafik kurallarına uyuyorsunuz ama uymayan bir başkası gelip size çarpıyor ve darmadağın oluyorsunuz. Bize de öyle geldi" - "Hastaneye yattığımda tansiyonum 8,5 / 4,5'ti. Artık basit trafik kazasından çıkmış, resmen kamyon çarpmışa dönmüştük. 14 gün hastanede kaldık her gün, her saat, her dakika değişen, sizi tünelden önceki son çıkışa kadar götürüp, önünden 'U' dönüşü yaptıran bir süreç" - "Bana gelmez' demeyin, geliyor, yakalıyor, perişan ediyor. Şakası yok, hem de hiç yok. Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın"