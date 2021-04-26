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Siyaset Koronavirüs CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye bulaştı
Siyaset

Koronavirüs CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye bulaştı

CHP'de Genel Sekreterlik görevini yürüten Selin Sayek Böke, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:43:00 -
Koronavirüs CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye bulaştı

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Böke, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda birkaç gündür izolasyonda olduğunu belirterek "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

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Yorumlar

davut doğrucu

geçmiş olsun acil şifalar dilerim.allahım ülkemizi koronavirüs belasından koru. tüm hastaların tez zamanda şifa bulmasını dilerim
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Eyüp

Ölmemişse neyini haber yapıyorsunuz bu bakterinin?
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