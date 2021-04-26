Koronavirüs CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye bulaştı
CHP'de Genel Sekreterlik görevini yürüten Selin Sayek Böke, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Böke, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda birkaç gündür izolasyonda olduğunu belirterek "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.