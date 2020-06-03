  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

‘Koronavirüs bu şekilde bitemez’ diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli detayı ilk kez paylaştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyayı etkisi altına koronavirüsün toplumsal bağışıklık ile sona ermesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:27:00 - 2020-06-03 14:34:46
‘Koronavirüs bu şekilde bitemez’ diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli detayı ilk kez paylaştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumsal bağışıklıkla bitmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ceyhan, "Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

"Toplumsal bağışıklıkla bu salgının bitmesi mümkün değil" diyen Ceyhan, şöyle devam etti:

"Testte pozitif buldukları hasta sayısının 10 katı kadar yaklaşık kişi bağışık hale gelir. Salgının sonuna kadar 200 bin vaka görürsek biz, o zaman da yaklaşık 2 milyon kişi, ki bu da Türkiye nüfusunun yüzde 2.5'u anlamına gelir. Yüzde 2.5 insan bağışık hale gelecektir. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da görüldü. İstanbul'da şu an yaklaşık yüzde 6'sı kadar insan bağışık hale gelmiş diye düşünebiliriz.

'Salgının bitmesi için iki olasılık var'

İstanbul'un bu şartta 6 defa darbe yaşaması lazım ki, toplumun yarısı bağışık hale gelebilsin. Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi

Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi

Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı? Türkiye'ye Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama
Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı? Türkiye'ye Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama

Gündem

Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı? Türkiye'ye Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama

Vali 'Maalesef' diyerek koronavirüs konusunda kötü haberi duyurdu
Vali 'Maalesef' diyerek koronavirüs konusunda kötü haberi duyurdu

Gündem

Vali 'Maalesef' diyerek koronavirüs konusunda kötü haberi duyurdu

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara son noktayı koydu! İşte koronavirüsün biteceği tarih
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara son noktayı koydu! İşte koronavirüsün biteceği tarih

Gündem

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara son noktayı koydu! İşte koronavirüsün biteceği tarih

İkinci dalga korkusu yaşanıyordu! İran'dan son koronavirüs rakamları geldi
İkinci dalga korkusu yaşanıyordu! İran'dan son koronavirüs rakamları geldi

Dünya

İkinci dalga korkusu yaşanıyordu! İran'dan son koronavirüs rakamları geldi

Koronavirüste ikinci dalga gelecek mi? Fahrettin Koca Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap verdi
Koronavirüste ikinci dalga gelecek mi? Fahrettin Koca Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap verdi

Korona Virüs

Koronavirüste ikinci dalga gelecek mi? Fahrettin Koca Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı