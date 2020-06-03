‘Koronavirüs bu şekilde bitemez’ diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli detayı ilk kez paylaştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumsal bağışıklıkla bitmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ceyhan, "Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

"Toplumsal bağışıklıkla bu salgının bitmesi mümkün değil" diyen Ceyhan, şöyle devam etti:

"Testte pozitif buldukları hasta sayısının 10 katı kadar yaklaşık kişi bağışık hale gelir. Salgının sonuna kadar 200 bin vaka görürsek biz, o zaman da yaklaşık 2 milyon kişi, ki bu da Türkiye nüfusunun yüzde 2.5'u anlamına gelir. Yüzde 2.5 insan bağışık hale gelecektir. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da görüldü. İstanbul'da şu an yaklaşık yüzde 6'sı kadar insan bağışık hale gelmiş diye düşünebiliriz.

'Salgının bitmesi için iki olasılık var'

İstanbul'un bu şartta 6 defa darbe yaşaması lazım ki, toplumun yarısı bağışık hale gelebilsin. Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması."