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Sağlık Koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona mı oldum?
Sağlık

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona mı oldum?

Korona nasıl anlaşılır? Koronavirüste vaka sayıları son dönemde bir hayli arttı. Mevsimle birlikte nezle ve alerjik sorunların da görüldüğü bir dönemdeyiz. Bu sebeple pek çok kişi koronavirüs belirtilerini neler olduğunu, nasıl ayırt edileceğini araştırıyor. Korona belirtileri ne? Korona ile alerji nasıl ayırt edilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 08:50:00 -
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona mı oldum?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları 55 bini, ölümler 250'yi aştı. Rakamlar artıkça yaşanana tedirginlikte yükseldi. Pek çok kişi koronaya yakalanıp yakalanmadığını nasıl anlayacağını araştırıyor. Peki, korona belirtisi ne?

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona mı oldum?

Koronavirüs belirtileri kiminde ağır kiminde de çok hafif görülebiliyor. Bağışıklık sistemi güçlü kişiler ise semptomsuz geçirdiği için hasta olduğunu anlamıyor ancak tedbir almazsa başkalarına hastalığı bulaştırabiliyor. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre koronavirüsün en yaygın belirtileri şöyle:

  • Ateş
  • Öksürük
  • Baş ağrısı
  • Boğaz ağrısı
  • Kas ve eklem ağrısı
  • Tat ve koku kaybı
  • İshal
  • Solunum sıkıntıları

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