Koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona mı oldum?

Korona nasıl anlaşılır? Koronavirüste vaka sayıları son dönemde bir hayli arttı. Mevsimle birlikte nezle ve alerjik sorunların da görüldüğü bir dönemdeyiz. Bu sebeple pek çok kişi koronavirüs belirtilerini neler olduğunu, nasıl ayırt edileceğini araştırıyor. Korona belirtileri ne? Korona ile alerji nasıl ayırt edilir?