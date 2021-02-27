Koronavirüs salgınının bitmesinde aşıların büyük bir etkisinin olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla toplumlar nüfuslarının en az yüzde 60’ını aşılamayı hedefliyor. Peki, Koronavirüs aşı çalışmaları ne zaman sona erecek? Aşı çalışmalarından sonra normalleşme ne zaman başlar?

Koronavirüs aşı çalışmaları ne zaman sona erecek?

Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarik ve uygulama konusunda önemli açıklamalarda bulundu. AstraZeneca ile ilgili görüşmelerin başından beri devam ettiğini söyleyen Koca, bugünlerde daha yoğun bir şekilde yakın görüştüklerini ve önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabileceğini belirtti.

Bakan Koca, duruma yakın takip içinde olduklarını ama önemli olanın nisan, en geç mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilmek olduğu ifade etti. Özellikle 20 yaş üstü nüfus belli, toplamda şu an nisan, en geç mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceklerini belirten Bakan Koca, AstraZeneca ve BioNTech ilavesi dışında söylediğini açıkladı.

Şu an net, kesin olan 105 milyon için söyleyen Bakan Koca, en geç mayıs sonuna kadar bunun olacağını düşündüklerini belirtti. Bununda 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek olduğunu ekledi.

Bakan Koca, bunun da zaten aşılanabilecek olan toplam belli bir yaşın üzerindeki insanımızın, 20 yaş üzerindeki bir kısmı geçirdiği için olmayacağını ve toplamda baktığımızda 52,5 milyon insanımız, 20 yaşın üzerinde herkes yapabilir duruma gelmiş olacaklarını belirtti. Bakan Koca son olarak “En geç mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz, hazirana gelmeden bu sayıyı yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.