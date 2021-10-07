Koronavirüs anne sütüyle, bebeklere bulaşır mı?

Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Dünya Emzirme Haftası' etkinliğinde konuşan Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, "Kovid-19 testi pozitif çıkan anne, bebeğini emzirmeye devam edebilir" dedi. 1-7 Ekim ‘Dünya Emzirme Haftası’ nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Hastane içerisine kurulan standda uzman doktorlar tarafından annelere, anne adaylarına çocuk emzirilmesi konusunda yardımcı olunarak, anne sütünün önemi konusunda bilgiler veriliyor. Ayrıca doktorlar tarafından vatandaşlara anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, özellikle Kovid-19 döneminde anne sütünün bebekler için ekstra koruyucu bir güç olduğunun altını çizdi.

Doç.Dr. Kadıoğlu, “Bir anne Kovid-19 olsa bile mutlaka ama mutlaka çocuğunu emzirmesini söylüyoruz. Yalnızca anne yüzünü kapatacak şekilde maskeli olması yeterli. Anne sütünden çocuğa geçecek hiçbir kanıtlayan bilgi yoktur. Bebeğin diğer hastalıklardan korunması da çok önemlidir. Tüm gebelere Kovid-19 aşısını gebeliğin her döneminde yapılmasını öneriyoruz. Gebeliğin birinci gününden son gününe kadar, özellikle de son 3 aya girmeden önce aşılarını tamamlamalarını özellikle öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.