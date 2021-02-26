Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgının sona ermesi içinse toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşılama çalışmaları konusunda ise Türkiye büyük bir başarı sağladı. 14 Şubat’ta başlayan aşı çalışmalarından bugüne gelindiğinde 8 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı. Peki, korona yasakları ne zaman kaldırılacak?

Korona yasaklarının kalkacağı iller? Hangi illerde yasaklar kalkıyor son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Selimiye Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada normalleşme adımlarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim” dedi.