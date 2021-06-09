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Sağlık Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
Sağlık

Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Korona yasakları ayın kaçında kalkacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Milyonlarca kişi vakalarda yaşanan düşüşün yasaklara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, korona yasakları kaldırılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 19:17:00 -
Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Ülkemizde ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok tedbir uygulanmaya başladı. Vatandaşlar ramazan ayında uygulanan tam kapanmanın ardından vakaların düşmesi sebebiyle yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, temmuz ayında yasaklar kaldırılacak mı?

Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalara yönelik sorulara cevap verdi. Bakan Koca, “Tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

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