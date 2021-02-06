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Yaşam Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kafeler restoranlar acımıyor mu?
Yaşam

Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kafeler restoranlar acımıyor mu?

Kafeler ne zaman açılır? Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı pek çok alan kapatıldı. Esnaf dükkanlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, normalleşme adımları ne zaman atılır? Dükkanlar ne zaman açılır? Kafeler açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:40:00 -
Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kafeler restoranlar acımıyor mu?

Lokantalar ne zaman açılacak? Aşı koronavirüs salgınında sona ulaşılması için son derece önemli. Pek çok ülkede aşılama çalışmaları başlarken virüsün yeni mutasyonları ortaya çıktı. Söz konusu mutasyonların bulaşıcılık özelliğinin de fazla olduğu belirtiliyor. Ülkemizde de pek çok şehirde mutasyonlu virüs görüldü. Milyonlarca kişi hem mutasyonlu virüsün seyrini hem de işletmelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, kafeler restoranlar açılacak mı?

Korona yasakları ne zaman kalkacak? Kafeler restoranlar acımıyor mu?

Pek çok uzman hem mutasyonlar hem de aşı sonrası rehavet sebebiyle vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Kafelerin, restoranların açılacağı tarih ise merak konusu. 1 Şubat’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakaların azalmasıyla yeni kararların alınacağını ifade etmişti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalarla ilgili konuştu. İlhan, “Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı. Ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" dedi.

 

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