Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 1,5 yıl boyunca zaman zaman sıkılaştırılan tedbirler uygulandı. Vaka sayılarında düşüşle birlikte 1 Temmuz’da kısıtlamalar sona erdi. Ancak tedbirlere uyulmaması ve delta varyantla birlikte vaka sayıları tırmanışa geçti. Bu sebeple milyonlar yasakların geri dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları döner mi?

Korona yasakları dönecek mi? Korona yasakları ne zaman başlayacak?

Ülkemizde tüm yasaklar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Yeniden yasaklara dönüş olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımlarda vatandaşları aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, “Covid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun” paylaşımında bulundu.

Vaka artışı konusu kabine toplantısında görüşülecek. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.