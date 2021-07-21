Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs salgınında vakalar artıyor. 8 bin bandını aşan vakalar sebebiyle yasakların geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, yeniden tam kapanma olur mu? Bayramdan sonra yasaklar başlar mı?

Korona yasakları dönecek mi? Korona kısıtlamaları ne zaman başlayacak son durum

Artan vakalar milyonları kaygılandırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı ve kısıtlamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kovid-19 salgını, çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız” dedi.