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Yaşam Korona yasakları dönecek mi? Korona kısıtlamaları ne zaman başlayacak son durum
Yaşam

Korona yasakları dönecek mi? Korona kısıtlamaları ne zaman başlayacak son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona kısıtlamaları açıklama | Son günlerde koronavirüs salgınında vakalarda artış yaşanmaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları ne zaman uygulanacak? Sonbaharda yasaklar geri gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 14:35:00 -
Korona yasakları dönecek mi? Korona kısıtlamaları ne zaman başlayacak son durum

Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs salgınında vakalar artıyor. 8 bin bandını aşan vakalar sebebiyle yasakların geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, yeniden tam kapanma olur mu? Bayramdan sonra yasaklar başlar mı?

Korona yasakları dönecek mi? Korona kısıtlamaları ne zaman başlayacak son durum

Artan vakalar milyonları kaygılandırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı ve kısıtlamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kovid-19 salgını, çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız” dedi.

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