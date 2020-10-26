Korona sonucu nasıl öğrenilir? E nabız test sonuçları sorgula

E Nabız üzerinden kişisel tüm sağlık verilerinize ulaşmanız mümkün. İlaç bilgilerinizden son yıllarda geçirdiğiniz hastalıklara kadar bu sistem son derece kapsamlı bilgiler sunuyor. Peki, e Nabız nasıl kullanılır? e Nabız’a nasıl kayıt olunur? e nabız üzerinden koronavirüs test sonucu nasıl sorgulanır?

E-Nabız nedir?

E Nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2015'te başlatılan bir sağlık portalıdır. Vatandaşlar E Nabız üzerinden hem kendi sağlık verilerine hem de çocuklarının bilgilerine hızla erişim sağlayabiliyor. E Nabız üzerinden randevu oluşturulabiliyor, tahlil sonuçları öğrenilebiliyor.

E Nabız giriş

E Nabız'a 'Enabiz.gov.tr' adresinden ve uygulamadan erişim sağlayabilirsiniz. Sisteme şifreyle, e devlet şifresiyle ya da elektronik imzayla giriş yapabilirsiniz.

E-Nabız şifresi nasıl alınır?

E Nabız’a kayıt olup sağlık bilgilerine hızlıca erişim sağlamak isteyenler kayıt olma işlemini ve şifrenin nereden nasıl alınacağını araştırıyor. E Nabız’a ilk kez giriş yapacak olanlar e devlet şifreleriyle sisteme bağlanabilir. Ardından profil ayarlarından kendi şifresini oluşturabilir. E devlet şifresi bulunmayanlar ise Aile Hekimine başvurarak geçici E Nabız şifresi isteyebilir.

E-Nabız şifremi unuttum

E Nabız şifresini unutanlar yeni bir şifre için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Bunun için E Nabız internet sitesini ya da uygulamayı açmanız gerekiyor. Ardından TC kimlik numarası ve şifre istenilen ekranın hemen altında yer alan ‘Şifremi Unuttum’ kısmına tıklamanız gerekiyor. Buradan istenilen adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayıp yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

E-Nabız e devlet girişi

E Nabız şifresi olmayanlar arzu ederlerse yeni bir şifre oluşturmak yerine sisteme E-Devlet’ten giriş yapabilir. Bunun için isterseniz E-devlet’e giriş yapıp E Nabız’ı aratın isterseniz de enabiz.gov.tr adresine ulaşıp buradan e devlet şifresiyle giriş yap kısmını seçin.

E-Nabız nasıl indirilir?

Sağlık sorunları olan ya da sık sık ilaç yazdırma, rapor alma, randevu oluşturma işlemleri yapanlar E Nabız’ı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilir. E Nabız uygulamasını Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak indirmeniz mümkün.

E-Nabız hangi işlemler yapılıyor?

E Nabız sistemini kullanacak olanlar E Nabız üzerinden hangi işlemlerin yapılacağını merak ediyor. E Nabız’dan hızlıca randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca sistemden reçete, tahlil sonuçları, röntgen sonuçlarınıza ulaşmanız mümkün. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ilaç hatırlatması kısmını kullanabilirsiniz. Sistem üzerinden çocuklarınızın sağlık durumlarını kontrol edip aşı takvimine göz atabilirsiniz. Ayrıca koronavirüs tahlil sonuçları da E Nabız’a hızlıca yansıyor.

E-Nabız koronavirüs sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa ülkelerinde her gün 20 binin üzerinde yeni vakalar tespit edilirken, çoğu Avrupa ülkesinde pek çok kısıtlamalar hatta sokağa çıkma yasakları yeniden geldi. Ülkemizde ise Avrupa'ya nazaran iyi bir durumdayız. 25 Ekim itibariyle günlük korona vaka sayısı 2 bin olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına karşı her gün uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Korona belirtisi gösteren vatandaşlar hastanelere giderek korona testi yaptırıyor. Korona testi yaptıranlar korona sonuçlarını e nabız üzerinden öğrenemiliyor.

Koronvirüs için yapılan tahlillerin sonucunu E Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Bunun için E Nabız sayfasının sol kısmında yer alan menüden ‘Tahlillerim’ kısmını seçerek yapılan son tahlillere ve sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.

E Nabız tahlil sonuçları ne zaman görülür?

Tahlil yaptıran vatandaşlar sonuçların E Nabız’a ne zaman yansıyacağını merak ediyor. Genellikle tahlil sonuçlarının çıktığı gün bilgiler E Nabız’a yansır. Ancak güncelleme ve yoğunluk sebebiyle bazen tahlil sonuçları aynı gün sisteme düşmeyebilir.

E Nabız tahlil sonuçları öğren

E Nabız uzmanlarca tam not alan sistemlerden biri. E Nabız’dan tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Bunun için E Nabız’a tarayıcınızdan ya da uygulamadan giriş yapmanız gerekiyor. Menü kısmından ‘Tahlillerim’ bölümünü tıkladığınızda sonuçlara ulaşmış olursunuz.

E Nabız röntgen nasıl bakılır?

E Nabız test sonucu sorgulama. Hastanede çektirdiğiniz röntgen MR gibi görüntülere de E Nabız’dan ulaşmanız mümkün. Radyolojik görüntülerim bölümünden sonuçlarınıza birkaç saniyede ulaşmanız mümkün.

E nabız tahlil sonuçları görülmüyor?

Yapılan tahlillerin pek çoğu bir gün sonra sonuçlanır. Ancak bazı testlerin sonuçlarının alınması birkaç gün sürebilir. E Nabız kullananlar bazen tahlil sonuçlarına ulaşamadıklarını belirtiyor. Tahlillerin hepsi yanı gün çıkmadığı için sürecin uzaması bazı durumlarda normal. Tahlil verildiği gün değil sonuç çıktığında E Nabız’a işleniyor. Bu sebeple tahlil verip hemen birkaç saat içerisinde sonuç beklemek doğru değil.

E Nabız ebeveyn onayı

Anne ve babalar E Nabız sayfalarından çocuklarının bilgilerine de ulaşabiliyor. Sayfanın üst kısmında çocuklarım bölümü yer alıyor. Buraya tıkladığınızda açılan sayfada çocuklarınızın ismi çıkıyor. Şayet ilk kez sisteme giriş yaptıysanız ‘Onay Ver’ ifadesini göreceksiniz. Hem annenin hem de babanın sisteme giriş yapması, çocuklarım kısmına girip ‘Onay Ver’i seçmesi gerekiyor.

E Nabız ehliyet formu

Ehliyet alacak olanlar ya da ehliyetini değiştirecek olanlardan sağlık raporu isteniyor. Sağlık raporu için hastanelere ve aile hekimlerine başvurabilirsiniz. Ancak rapor almadan önce bir form gerekiyor. Bu forma ulaşmak için E Nabız’a değil E-Devlet’e giriş yapmanız gerekiyor.

E Nabız randevular

Hastane randevusu almak için ALO 182’yi arayabilir, MHRS ve E-Nabız sistemini kullanabilirsiniz. E Nabız anasayfanızda randevu al kısmını kullanarak online randevu işlemini tamamlayabilirsiniz.

E Nabız ilaç hatırlatma

Birden fazla ilaç kullananlar genellikle kurdukları alarmlarla ilaçlarını alacakları saatleri unutmamaya çalışıyor. E Nabız uygulaması ilaç hatırlatması için son derece faydalı. Kullandığınız ilaçları alacağınız saat ve dozu uygulamaya girebilirsiniz. Uygulama ilaç saatiniz geldiğinde size haber verecektir.

E Nabız reçetelerim görüntüle nasıl yapılır?

E Nabız sistemi üzerinden daha önce de belirttiğimiz gibi kişisel sağlık verilerinize hızla ulaşabilirsiniz. Bu sistemden reçetelerini de ulaşmanız mümkün.

E Nabız rapor yazdırma nasıl sorgulanır?

E Nabız’dan raporlarınızı görüntülemeniz mümkün. Ancak E Nabız’dan raporlarınızı indirmeniz mümkün olmuyor. Raporlarınızı onaylı bir şekilde indirmek içinse Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

E Nabız aşı tarihi sorgulama

Aileler çocuklarının aşı takvimini genellikle aşı kartlarından takip edebiliyor. E Nabız üzerinden bu aşı takvimini incelemeniz ve çocuğunuza hangi aşılarının yapıldığını, yapılacağını takip etmeniz mümkün. Bu bölüme anasayfadan çocuklarım kısmından ulaşabilirsiniz.

E Nabız ilaç sorgulama

Düzenli olarak ilaç kullanan vatandaşalar ilaç raporu düzenleniyor. Vatandaşlar bu rapora E Nabız üzerinden ulaşmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. E Nabız’dan ilaç raporuna ulaşmanız mümkün değil. İlaç raporu sorgulama işlemi için E-Devlet’e giriş yapmanız gerekiyor.

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