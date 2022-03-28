Korona olan Parol içiyor mu? Parol nedir niye kullanılır?

Koronavirüs salgını sırasında belki de en çok merak edilen ilaçlardan biri olan Parol'ün etken kaddesi, kullanım amacı merak ediliyor. Peki, Parol günde kaç tane alınır?

Parol nedir niye kullanılır?

Parol etken maddesi parasetamol olan bir ilaçtır. Parol; hafif ve orta şiddetteki vücut ağrıları, diş ağrısı, migren-baş ağrısı, adet sancısı ve yüksek ateş sebebiyle kullanılıyor.

Korona olan Parol içiyor mu?

Koronavirüse karşı geliştirilen bir ilaç mevcut değil. Ancak bazı ilaçların bu hastalığın etkilerini azalttığı uzmanlarca belirtiliyor. Ülkemizde 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlara koronavirüs için Molnupiravir ilacı veriliyor. Bu grubun dışındaki vatandaşlara ise hekimler, ağrı ve ateşi önlemesi için Parol tavsiye ediyor.

Parol günde kaç tane içilir?

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde tavsiye edilen Parol Tablet dozajı, gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 500 mg -1 gr (1 -2 tablet)'dır. Maksimum günlük doz 6 tablettir.

6-12 yaş arası çocuklarda ise gerekli oldukça her 4-6 saatte bir 250 mg - 500 mg (1/2- 1 tablet)dir. Maksimum günlük doz 4 tablettir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır

Parol yan etkisi var mı?

Parasetamol nadiren alerjik ve aĢırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Bu yanetkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz vakaları kaydedilmiştir.