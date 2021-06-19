Koronavirüs salgının sona ermesi milyonların en büyük arzusu. Pek çok kişi zaman zaman ‘Korona ne zaman bitecek?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, korona salgını bitecek mi?

Korona ne zaman biter? Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanır?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de önemeli açıklamalarda bulundu. İlhan, “Türkiye için baktığımızda nüfusumuz 83 milyon. Hedeflediğimiz kitle 23 milyon genci bir kenara bırakırsak, 60 milyon ediyor. 60 milyonun içerisinde 50 milyonluk bir rakama ulaştığımızda, toplumasal bağışıklığı uyguladığımızı söylemek mümkün olur. 50 milyonun çift doz aşı olmasından bahsediyorum tabi ki. Yaz döneminin sonuna doğru toplumsal bağışıklığın sağlanacağına inanıyorum. Sağlandığı takdirde bizim Koronavirüsten korunmamız çok daha güçlü olacak. Sırası gelenlerin hiç beklemeden aşı olması gerekiyor. Güz döneminde böylece iyi günleri görebiliriz” dedi.