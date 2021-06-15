Koronavirüs aşı uygulaması hızlandı. Açılan yeni gruplarla birlikte günlük uygulanan doz 1 milyona yaklaştı. Peki, özel hastanede korona aşısı yaptırabilir miyim?

Korona aşısını özel hastaneler yapıyor mu?

Ülkemizde son 10 gündür yeni yaş ve meslek gruplarına aşı hakkı tanındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran itibariyle SGK’lı çalışanların aşı olabileceği müjdesini verdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” dedi.

Korona aşı randevuları MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alınabiliyor. Aşı tercihi yapabildiğiniz gibi hangi hastane ya da aile hekimliğinde aşı olabileceğinizi de seçebiliyorsunuz. Aşılarla birlikte MHRS sistemine üniversite hastaneleri ve özel hastaneler de dahil edildi. Bu sebeple arzu eden vatandaşlar randevularını özel hastanelerden alabiliyor.

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