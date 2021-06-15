Özel hastaneler korona aşısı için ne kadar para alıyor? Türkiye aşılamada bir hayli hızlandı. Haziran ayı içerisinde birçok meslek ve yaş grubuna aşı hakkı tanındı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” açıklamasında bulundu. 15 Haziran gece yarısından itibaren SGK’lılara aşı randevusu verilmeye başlandı. Halen randevu almayan ve nereden nasıl randevu alabileceklerini merak edenler “Özel hastanede korona aşısı ücretli mi?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Korona aşısı özel hastanelerde ücretler mi? Korona aşısı özel hastanelerde paralı mı?

Koronavirüs aşılarıyla birlikte randevu sistemine özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de eklendi. Böylece vatandaşlar, aşı randevularını oluştururken özel hastaneleri de seçebiliyor. Türkiye’de koronavirüs aşıları ücretsiz yapılmaktadır. Özel hastanelerde de aşı için ücret alınmamakta.

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