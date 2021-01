Korona aşı sırasını kaçıran ne yapacak? Korona aşı sırasını kaçıran ne zaman aşı olacak?

Türkiye, koronavirüse karşı en etkin mücadele eden ülkelerin başında gelmekte. Salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da çok hassas davranan ve aşı çalışmalarını an be an takip eden Türkiye, Çinli SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş ettiği açıklanmıştı. Korona aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmış ve 13 Ocak 2021’de "Acil Kullanım Onayı alınmasından sonra ilk sağlık çalışanlarından başlanılarak uygulanmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozluk bölümün hafta başında ülkeye getirildiğini kalan 3.5 milyon doz aşının da daha getirilmesiyle birlikte 10 milyon doz aşı Türkiye’ye getirilmiş olundu.

Şuan hangi yaş grubu aşılanıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler." ifadelerini kullandı.

Korona aşı sırasını kaçıran ne yapacak?

Korona aşı sırasını kaçıran korona aşısı olur mu? Korona aşı sırasını kaçıran daha sonra aşı olur mu? Koronavirüs aşı sırasını kaçaran ne zaman aşı olur? soruları bir hayli sorulmakta. Daha önce aşı sırasını kaybedenlerin 4’üncü, yani son aşamada aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu kuralı gevşetti ve mazereti olan vatandaşların 45 gün içinde aşı randevusu alıp aşılanabileceğini açıkladı. 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalık ile kronik hastalıkların atak zamanlarında korona virüs aşısı yapılmıyor. Bu gibi nedenler de aşıda mazeret sayılabiliyor. Vatandaşlar artık e-nabız üzerinden ya da Alo 182’yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek.

Koronavirüs aşısı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı programı takvimi açıklandı. Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek. Peki, nasıl aşı olunacak? Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.