Kornişon turşu tarifi: Kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır?
Kışlık salatalık turşusu yapmak için artık uğraşmanıza ve beklemenize gerek kalmayacak. Salatalık turşusunu artık kornişon turşu dediğimiz, çıtır çıtır çok beklemeden kısa sürede hazır hale getirebileceksiniz. Peki, kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır? İşte kornişon turşu tarifi, kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Kışlık salatalık turşusu nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 Kilo Kornişon Salatalık
3-4 diş sarımsak
1′ er çay kaşığı şeker
1’er çay kaşığı limon tuzu
1′ er yemek kaşığı kaya tuzu
1’er çay bardağı üzüm sirkesi
Yapılışı:
Salatalıklar bol suda yıkanır uç kesimleri kesilir .Kavanozlara 3-4 diş sarımsak koyulur.Salatalıklar yerleştirilir.1’er çay kaşığı limon tuzu , 1’er çay kaşığı şeker , 1’er çay kaşığı kaya tuzu , 1’er çay bardağı üzüm sirkesi Üzerleri kaynar su ile doldurulur.Hava almayacak şekilde kapak kapatılır.Güneş görmeyen serin yerde 2 hafta dinlendirilir.