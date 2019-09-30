Kornişon turşu nasıl yapılır? Tam ölçülü kornişon turşu tarifi Kornişon turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde kornişon turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusunun tam mevsimi. Çıtır çıtır kornişon turşusu nasıl yapılır? Tam ölçülü bir kornişon turşusu tarifi haberimizde...

Kornişon turşusu yemeklerin yanına en çok yakışan turşudur. Özellikle kuru fasulye pilavın yanında olmazsa olmazlardandır. Kış hazırlıklarının yapıldığı kışlık konservelerin yapıldığı bu günlerde kornişon turşusu da tercih edilebilir. Salatalık turşusunun tam mevsimi. Çıtır çıtır kornişon turşusu nasıl yapılır? Tam ölçülü bir kornişon turşusu tarifi haberimizde... Çıtır çıtır kornişon turşusu nasıl yapılır? Malzemeler 3 kg küçük boy kornişon salatalık

1 su bardağı iri turşuluk tuz

3 su bardağı sirke (her kg için 1 bardak)

2 baş sarımsak

3 litre su içme suyu (15 bardak klasik )

1 avuç nohut

1 yemek kaşığı dolusu limon tuzu Yapılışı Salatalıkları yıkayıp bıçağın ucu ile delikler oluşturalım. Ayrı bir yerde su, sirke, tuz, limon tuzu iyice eriyene kadar eritelim. Kuracağımız turşu kavanozlarının en altına soyup ayıkladığımız sarımsakları, nohutları koyalım. Deldiğimiz salatalıkları sıkıca dolduralım. Üzerlerini geçecek kadar hazırladığımız turşu suyunu ekleyelim. Ağızlarını sıkıca kapatıp en az 10 gün hiç açmadan bekletip, turşu olduktan sonra serin bir yerde muhafaza edelim.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.