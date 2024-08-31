Korkutan uyarı... Uzmanlar alarma geçti! Zombi hastalığı geliyor

"Zombi geyik hastalığı", özellikle Kuzey Amerika'da yaşayan ve Avrupa'ya yayılan geyik ve alageyik gibi hayvan türlerini etkileyen ölümcül bir hastalık olarak öne çıkıyor.

NTV haberde yer alan habere göre, uzmanların "Zombi geyik virüsü" adını verdikleri bu hastalık için insanlara da bulaşabileceği uyarıları yapıldı ve hazırlıklı olunması istendi.

Peki, bu hastalık nedir, nasıl yayılır ve insanlar için bir tehlike oluşturur mu? İşte zombi geyik hastalığı hakkında bilmeniz gereken her şey...

"İNSANLAR HAZIRLIKLI OLMALI"

Kronik israf hastalığı (CWD) yani bir diğer adıyla zombi geyik hastalığını araştıran Dr. Cory Anderson, geçtiğimiz yıllarda insanları uyararak, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, bir gecede, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu.

Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli." ifadelerinde bulunmuştu.

4,4 MİLYON HAYVAN KATLEDİLMİŞTİ

1980'ler ve 1990'larda İngiltere'de büyükbaş hayvanların enfekte olmuş et ve kemik unu ile beslenmesi sonucu ortaya çıkan deli dana hastalığının ardından, tam 4,4 milyon büyükbaş hayvan itlaf edilmişti.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI HAKKINDA

Zombi geyik hastalığı (CWD), prion adı verilen anormal proteinlerin neden olduğu bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık, geyik, alageyik ve ren geyikleri gibi türlerde görülür ve bulaşıcıdır.

Hasta hayvanların idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile diğer hayvanlara bulaşır. Ayrıca, bu hastalık toprak ve su gibi çevresel faktörlerle de yayılabilir.

Zombi geyik hastalığına yakalanan hayvanlarda aşırı kilo kaybı, dengesizlik, koordinasyon kaybı, sürekli salya akışı ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler görülür.

İNSANLARA BULAŞABİLİR Mİ?

Şu ana kadar insanlara bulaştığına dair bir kanıt bulunmasa da, bilim insanları CWD'nin olası bir risk oluşturabileceğini vurguluyor ve bu nedenle hastalıklı hayvan eti tüketiminden kaçınılmasını öneriyor.

Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için daha fazla araştırma ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Çalışmalar devam ederken, herkesin dikkatli olması önem taşıyor.

CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Zombi geyik hastalığı, hayvan popülasyonları ve potansiyel olarak insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.