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Gündem

Korkutan sözler: 7.6 şiddetinde deprem geliyor! Avrupa'dan bile hissedilecek

Silivri açıklarında sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, depremle oluşacak tsunaminin tüm Marmara kıyısına hasar vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:40:00 - 2020-07-16 15:20:40

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Marmara Bölgesi’nde deprem beklendiğini bir kez daha hatırlattı. 7.6 şiddetinde bir depremin meydana gelebileceğini belirten Er, Marmara'nın çevresindeki illerin depremden etkileneceğini ifade etti.

"Fay hattı Gemlik’ten başlayıp İznik’e, Karacabey’e, Mudanya’ya paralel kesip, Karacabey’e devam eden bir fay hattıdır." ifadelerini kullanan Engin Er, depremden en çok etkilenecek yerin Bursa olduğunu söyledi.

Hazırlık yapılması gerektiğini belirten Engin Er şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle Silivri açıklarında sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek bir depremin büyüklüğü 7.6 civarındadır.

Dolayısıyla 7.6 şiddetindeki bir deprem de İtalya ve Avusturya’dan hissedilebilecek bir depremdir. Bu deprem Bursa’yı da etkiler. Bu depremin oluşturduğu fay hattı kuzey kolu olarak adlandırılan fay hattı. Bunun orta kolu olan fay hattı Gemlik’ten başlayıp İznik’e, Karacabey’e, Mudanya’ya paralel kesip, Karacabey’e devam eden bir fay hattıdır. Burada oluşacak depremde Bursa etkilenir, İstanbul ise az etkilenir.

"Türbeler yıkılacak"

1855 yılı Bursa için küçük kıyamet olarak adlandırılan deprem vardır. Bu deprem hattı da Mustafakemalpaşa’dan başlayıp Bursa merkezinde Ulucamii’nin kubbelerinin, surlarının yıkılmasına, bir katlı en sağlam Osmangazi türbesinin yıkılmasına sebep olacak bir depremdir. Bursa bu depremi yaşayacaktır. "

"Marmara'nın kıyısında tsunami oluşacak"

Tsunamiye de dikkat çekmek gerekirse, Marmara’da 7’nin üzerinde oluşacak bir depremde bütün Marmara kıyılarında tsunami oluşabilecek. Doğal afetler olarak hassas bir bölgedeyiz ama bunun önlemlerini de alabiliriz

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