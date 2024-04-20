Korkunç şüphe! Nebioğlu’nun son videosu sonrası cevap bekleyen sorular

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Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı babalık davasıyla gündeme gelen 80’li yıllardaki gayrimeşru ilişkiler ağı, günlerdir Türkiye gündemini işgal ediyor. Ortaya çıkan her yeni gelişmede seküler ünlülerin neden olduğu ahlaksızlık mide bulandırıcı bir hal alıyor. Metin Akpınar’ın ardından Uğur Dündar’ın da aynı kadından bir çocuğu olduğu iddiası oldukça ses getirirken, Dündar’ın ağzından düşürmediği DNA testinde 5 farklı usulsüzlük olduğu belirlendi.

Mide bulandırıcı haberlerle gündemden düşmeyen Uğur Dündar, kendisini olaydan sıyırmaya çalışırken, çocukların annesi Suphiye Orancı hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Orancı’nın ismini önce uyuşturucu ile birlikte anan ve kadın hakkında olumsuz intiba oluşturmaya çalışan Dündar, daha sonra hırsızlık iddialarını dile getirdi ve Orancı’nın bu yüzden hapis yattığını söyledi.

Müge Anlı’nın programında da Orancı’nın hırsızlık nedeniyle hapis yattığı ifade edildi. Programa katılan bir vatandaş, “Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekânda doğum günü partisi yapmıştı. Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum. Birlikte olduğu kişinin parasını çalmış. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu” dedi.

Nebioğlu: Bunlar fragman!

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda, annesine türlü kötülükler yapıldığı ve mağdur edildiğini, Orancı’nın hesap soracağını söyledi. Nebioğlu, “Kapak geliyor kapak. Az kaldı kapağa. Tutuştular ya tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok. Anneme yaptıkları o kötülükler, kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar... Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil. Bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız. O kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Hepsini sizden soracak. O korkmuş koca koca ünlüler... Artık sizin karmik dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Kolay mı öyle kadın karalamak. Hayatlarıyla oynamak. Kaç tane çocuk mahvoldu. Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O iftiralar ve kötülükler neler?..

Nebioğlu’nun son videosunda, annesine yapılan kötülüklerden ve atılan iftiralardan bahsetmesi soru işaretlerine neden oldu.

Ayrıca Duygu Nebioğlu ve ailesinin yeni açıklamalarda neyi anlatacağı ve kimlerin isimlerinin geçeceği de merak konusu haline geldi.

Duygu Nebioğlu’nun son videosu şu sorulara sebep oldu: