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Korkunç şekilde can veren 3 çocuğunu son yolculuğuna böyle uğurladı

Düzce'de çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocuklarını yangından kurtarmak isterken bacağı kırılan acılı babanın evlatlarının tabutlarına baktığı o anlar ise yürekleri sızlattı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:39
Korkunç şekilde can veren 3 çocuğunu son yolculuğuna böyle uğurladı

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, gözyaşları içinde toprağa verildi. 3 kardeşin anneleri terk ettikten sonra bakımlarını üstlenen ve yangın olduğu gece damadında olan babaanne Fatma Korkmaz, torunları için dakikalarca gözyaşları dökerek tabutlarına sarılıp ağladı. Çocukların babası Muhammed Korkmaz, bacağı kırık olduğu için cenaze namazına bir aracın içinde katıldı.

3 kardeş yangında hayatını kaybetti

14 Aralık günü Yığılca Hoşafoğlu Köyü'nde Muhammed Korkmaz'a ait evde çıkan yangında Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) hayatını kaybetti. Son ana kadar çocuklarını kurtarmaya çalıştıktan sonra pencereden atlayan Muhammed Korkmaz'ın ise sağ bacağı kırıldı.

3 kardeş köy mezarlığında toprağa verildi

3 kardeşin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Yığılca Hoşafoğlu Köyü'ne getirildi. 3 kardeş için köy meydanında kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı. 3 kardeş kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Babaanne, torunlarının tabutlarına sarılıp ağladı

3 kardeşin anneleri terk ettikten sonra bakımlarını üstlenen ve yangın olduğu gece damadında olan babaanne Fatma Korkmaz, torunları için dakikalarca gözyaşları dökerek tabutlarına sarılıp ağladı. Baba Muhammed Korkmaz ise bacağı kırık olduğu için çocuklarının cenaze namazına hafif ticari aracın arkasına hazırlanan yere oturarak katıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:39
  1. İstanbul
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. Düzce
  4. Çetinkaya
  5. Mustafa Çetin
  6. Yığılca
  7. Yangın

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