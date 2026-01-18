  • İSTANBUL
Yaşam Korkunç olay! Poşete koyup çöpe attılar
Yaşam

Korkunç olay! Poşete koyup çöpe attılar

Uşak’ta çöp konteynerinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili 17 yaşındaki anne ve babanın gözaltına alındığı bildirildi.

Uşak’ta insanlık dışı bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir çöp konteynerinde, poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede poşet içerisinde henüz doğduğu belirlenen bebeğin cansız bedenine ulaştı.

Polislerce yapılan incelemede, bir poşetin içinde yeni doğduğu belirlenen erkek bebek cesedi bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan S.D. doğuma bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

Evlilik dışı birliktelikten doğan bebeğin otopsisinde ilk bulgulara göre erken doğumla bugün dünyaya geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

