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Korkunç olay! Camide erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karataş semtindeki Hacı Cevat Başı Camii'nin bahçesinde, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:58
Korkunç olay! Camide erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki bir caminin bahçesinde, erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karataş semtindeki Hacı Cevat Başı Camii'nin bahçesinde, bugün saat 12.30 sıralarında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde çalışma yaptı. Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:58
  1. Hacı Cevat Başı Camii
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