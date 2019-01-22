Korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi Şırnak'ın İdil ilçesinde bir TIR'a arkadan çarparak altına giren aracın sürücüsü Feyzullah Yıldırım hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu üzerinde bulunun Çığır köyü yakınlarında meydana geldi. Feyzullah Yıldırım yönetimindeki 73 EC 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Feyzullah Yıldırım'ın cansız bedeni, ihbarla gelen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için morga konuldu. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı belirtildi.

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