Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı
Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Ankara Çevreyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil seyir halindeki bir tırın arkasına girdi, kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki 06 KLS 68 Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 kupa plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

